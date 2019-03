Inserita in Politica il 05/03/2019 da Direttore PD. Arancio: bene successo Zingaretti in Sicilia ed in provincia Caltanissetta, partito si prepari a nuove sfide “L’affermazione di Zingaretti in Sicilia ed in provincia di Caltanissetta, accompagnata da un’alta partecipazione ai gazebo, conferma il radicamento del Pd nel nostro territorio. Sono convinto che sarà il segretario giusto per superare la politica dell´io che non ha fatto bene al nostro partito. Al nuovo segretario ed agli eletti all’assemblea nazionale della provincia nissena vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro”. Lo dice il parlamentare regionale Pd Giuseppe Arancio.

“Il Pd a livello nazionale ha volta pagina - aggiunge Arancio - adesso bisogna proseguire il percorso di rafforzamento del partito anche in vista dei prossimi appuntamenti importanti nel nostro territorio, ad iniziare dalla Convenzione provinciale e dalle prossime amministrative”.

