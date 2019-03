Inserita in Politica il 05/03/2019 da Direttore Sicilia. Barbagallo: ddl ‘collegato’ ottima occasione per stabilizzazione precari Asu “Il ddl ‘collegato’ in discussione all’Ars può essere lo strumento per affrontare e chiudere, finalmente in maniera positiva, la vicenda della stabilizzazione dei 5000 lavoratori Asu che prestano servizio nei Comuni siciliani e negli enti regionali”. Così il parlamentare regionale PD Anthony Barbagallo, a margine della seduta della V commissione Lavoro all’Ars, nel corso della quale sono stati sentiti i rappresentanti dei precari.

“E’ giunto il momento di restituire dignità a lavoratori che da oltre 20 anni svolgono mansioni importanti colmando le carenze di organico negli uffici della pubblica amministrazione. Ci batteremo per inserire, quindi, nel testo di legge attualmente all’esame del Parlamento una norma che consentirebbe di dare certezze ai precari ASU, – continua – e che sarebbe certamente un atto di responsabilità”. martedì 5 marzo 2019