Inserita in Politica il 05/03/2019 da Direttore L´operazione ´Scrigno´ smaschera la vecchia politica "Gli arresti di oggi a Trapani per associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso, che interessano esponenti di partiti come PD e UDC, portano alla luce intrecci scandalosi tra la criminalità mafiosa e un sistema politico che nel tempo ha condizionato la storia e la vita democratica della Sicilia e dei trapanesi utilizzando varie sigle di partito e molte, moltissime, maschere". Così il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Vincenzo Santangelo, sugli arresti nell’ambito dell´operazione "Scrigno".

"Esprimiamo vicinanza agli inquirenti ed ai Carabinieri che portano avanti un lavoro minuzioso con la costanza di chi, tra mille difficoltà e impedimenti, ogni giorno rende un servizio fondamentale alla nostra comunità, contribuendo a far crescere in tutti i cittadini il senso di Giustizia e l´amore per le Istituzioni" ha concluso il Sottosegretario Santangelo.