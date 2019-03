Inserita in Politica il 05/03/2019 da Direttore ASU, AL VIA IN COMMISSIONE LAVORO PER ELABORARE PROPOSTA CONCRETA PER ARRIVARE ALLA STABILIZZAZIONE SAMMARTINO: "AFFRONTEREMO IL PROBLEMA CON IL MASSIMO IMPEGNO"



"Lavoreremo per arrivare ad una proposta concreta per gli ASU. Abbiamo raccolto oggi il grido di allarme dei sindacati e, insieme ai colleghi, che hanno già presentato delle proposte normative, vorremmo proporre al Parlamento una proposta condivisa da tutti i gruppi parlamentari, che contenga una possibile soluzione per il superamento di tale bacino di precariato dei 5300 lavoratori che prestano servizio nei Comuni e negli enti regionali. L´impegno della Commissione su questo tema è massima. Ho chiesto personalmente a tutti i sindacati senso di responsabilità chiedendo un abbassamento dei toni".

Lo afferma Luca Sammartino, presidente della V Commissione Ars, in merito all´audizione svoltasi questa mattina con i sindacati del personale ASU.