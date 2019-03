Inserita in Sport il 05/03/2019 da Direttore Liberty Lines - L’intero pacchetto azionario del Trapani calcio alla società FM service srl, IL TRAPANI CALCIO CEDUTO ALLA FM SERVICE SRL



La Liberty Lines comunica che è stato siglato l’accordo per la cessione dell’intero pacchetto azionario del Trapani calcio alla società FM service srl, rappresentata da Maurizio De Simone.

I particolari della cessione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che sarà indetta nelle prossime ore.

“È stata una decisione che abbiamo preso nell’esclusivo interesse del Trapani calcio e dei suoi tifosi ma che rappresenta un momento difficile dal punto di vista sentimentale perché nel corso degli anni, insieme, abbiamo conquistato traguardi storici per il calcio trapanese”, ha commentato Paola Iracani, presidente del CdA di Liberty Lines e anche presidente del Trapani calcio.

“Sono certa che la nuova proprietà potrà assicurare alla squadra altri eccellenti risultati, operando con la stessa competenza e passione che Liberty Lines e il patron Vittorio Morace hanno profuso per 14 anni conquistando l’affetto e la gratitudine di una tifoseria magnifica che vogliamo abbracciare idealmente in questo momento di doloroso distacco”.

“Erano già note da mesi le motivazioni che ci hanno indotto a prendere la decisione di vendere e mi auguro che venga apprezzata la sobrietà e la riservatezza con cui abbiamo condotto le trattative, evitando frettolosi annunci e avendo sempre l’obiettivo della migliore soluzione possibile per il Trapani, come Liberty Lines ha già dimostrato la scorsa estate garantendo l’iscrizione al campionato, evitando di far scomparire la società dal panorama calcistico e allestendo una squadra competitiva che speriamo possa tornare presto in serie B”.

Trapani, 5 marzo 2019