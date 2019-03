Inserita in Politica il 04/03/2019 da Direttore PD. Gucciardi: con Zingaretti ricostruiremo partito che da voce alle vere espressioni dei territori “Il risultato per Nicola Zingaretti in Sicilia ed anche nella mia provincia, Trapani, con oltre il 66% dei consensi, ha già il senso autentico di una ripartenza. Finalmente, sindaci, consiglieri comunali, dirigenti di partito ultimamente mortificati, e gente comune, vera espressione dei territori, potranno trovare lo spazio che era stato loro spesso negato”. Lo dice il parlamentare regionale PD Baldo Gucciardi

“Adesso è il momento di pensare alla ricostruzione, - aggiunge - lontani dai metodi beceri della rappresaglia, purtroppo spesso largamente usata, finalmente dentro le regole del partito o più semplicemente dentro le regole elementari del buon senso e del rispetto reciproco. Dobbiamo dire basta alle logiche dell’arroganza insopportabile - prosegue - che in alcune province, Trapani ad esempio, ha condotto persino alla estromissione dei rappresentanti di Zingaretti dagli organi di garanzia. Ora e’, invece, il momento di lavorare con Nicola Zingaretti, - conclude il parlamentare democratico - per un partito che bandisca le risse, che riporti in alto la bandiera del rispetto delle regole e che tracci una nuova via fatta di autentica democrazia, di ascolto e comprensione del disagio sociale disegnando la società dei tempi nuovi”.

lunedì 4 marzo 2019