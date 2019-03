Inserita in Politica il 04/03/2019 da Direttore PD. Barbagallo: vittoria Zingaretti primo passo per riallacciare fili con delusi del centrosinistra “È stata una festa della democrazia e della partecipazione che dà il via ad una fase nuova del partito democratico e di tutto il centrosinistra”. E’ il commento di Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del Partito democratico all’indomani dell’elezione del segretario nazionale del partito democratico.

“La grande partecipazione e le file ai gazebo, ieri, sono state la risposta dei cittadini alla inadeguatezza del governo nazionale e regionale. Più di ventimila persone a Catania e provincia hanno votato per iniziare a costruire un argine al malgoverno. Negli occhi della gente, ieri, ordinatamente in fila per esprimere il proprio voto, - aggiunge - ho letto soprattutto la speranza di invertire la rotta riportando al centro dell’agenda politica le persone e riallacciando i fili interrotti del dialogo tra la politica e la società civile. Capita – commenta Barbagallo - che i cittadini siano più maturi della classe dirigente e quello di ieri è stato un segnale spontaneo, una risposta chiara all’improvvisazione ed alle bugie di chi ci governa. Ora è indispensabile ricostruire il nuovo PD superando ogni divisione - conclude Barbagallo - investendo nelle nuove generazioni, adeguando, per questo, il proprio linguaggio e scendendo sempre di più tra i territori per combattere l isolamento del cittadino. E’ questa la strada da percorrere per conquistare la fiducia di quanti si sono allontanati dal centrosinistra”.

