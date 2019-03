Inserita in Economia il 04/03/2019 da Direttore Energia sostenibile, il Comune di Paceco ammesso al finanziamento del PAESC Il Comune di Paceco è stato ammesso al finanziamento per la redazione del Piano di Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), nell’ambito del progetto regionale “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”.

“L’ammissibilità della domanda e l’assegnazione del relativo contributo” è stata comunicata al sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, dal Servizio Programmazione e Pianificazione del Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

La concessione del contributo per il Paesc, era stata richiesta dal primo cittadino, in attuazione di una delibera del Consiglio comunale di Paceco dello scorso 28 novembre: “Il Comune si è impegnato ad aderire al Patto dei Sindaci (Paesc) – si legge nell’istanza inviata all’Assessorato regionale – dando mandato di sottoscrizione al Sindaco del formulario di adesione previsto dalla Commissione europea, vincolandosi a redigere il Piano di Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”.

Confermando l’ammissibilità della richiesta di finanziamento, il dirigente del Servizio regionale ha precisato che “con successivo provvedimento si procederà all’assegnazione del relativo contributo”.

“L’Amministrazione ha fatto la sua parte, presentando la richiesta di finanziamento del piano, ma l’ammissione al contributo – evidenzia il Sindaco di Paceco – fa parte del buon lavoro svolto dal Consiglio comunale, e in particolare dal consigliere Michele Ingardia (sia come proponente, sia nelle fasi successive dell’atto), e della sensibilità dell’amministrazione regionale che ha recepito la nostra istanza. Adesso attendiamo di avere la determinazione dell’importo”.