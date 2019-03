Inserita in Cronaca il 04/03/2019 da Direttore MARSALA - LAVORI RETE IDRICA. MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE I lavori di sostituzione di rete idrica riguarderanno, per circa un mese, anche Piazza Del Popolo e alcune vie limitrofe. A tal fine, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un provvedimento con il quale si dispone che - da mercoledì 6 Marzo e fino al prossimo 10 Aprile - saranno apportate variazioni alla circolazione veicolare nelle vie Volturno, Buscemi, IV Aprile e piazza Del Popolo. In particolare, i divieti di transito e sosta saranno di volta in volta istituiti nel corso dei lavori dell´Impresa esecutrice, cui è fatto obbligo altresì di apporre la relativa segnaletica stradale.