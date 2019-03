Inserita in Cronaca il 04/03/2019 da Direttore Riunione congiunta - Commissione regionale per il diabete in età adulta e Commissione regionale per il diabete in età evolutiva TAVOLO TECNICO CONGIUNTO: PROFICUO LAVORO PER LE PERSONE CON DIABETE SODDISFATTE LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI

“L’interesse di medici e pazienti rimane al centro delle attività dell’Assessorato alla Salute”.



Si è tenuta a Palermo, martedì 26 febbraio, presso l’Assessorato alla Salute, la riunione congiunta - Commissione regionale per il diabete in età adulta e Commissione regionale per il diabete in età evolutiva, che rappresenta oltre alle Società scientifiche regionali anche i pazienti con il presidente della Federazione Diabete Sicilia: Giacomo Trapani - la Federazione rappresenta i diritti delle persone con Diabete, con l’obiettivo di superare le criticità per trovare una soluzione corrispondente alle esigenze e ai bisogni dei pazienti e condivisa dai medici.

Alla riunione ha partecipato il Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell´Assessorato Regionale della Salute all´Ing. Mario La Rocca.

In particolare, La Rocca ha proposto alcune progettualità interessanti che potranno essere sviluppate, al più presto, nello specifico: l’informatizzazione in tutta la Regione Siciliana, dei dati che riguardano le persone con diabete in modo da ottimizzare e migliorare il rapporto costo /efficacia delle terapie. Sempre nel rispetto della Privacy e di tutte le regole necessarie a salvaguardare il rapporto tra Medico e Paziente.

«le persone con diabete non dovranno più fare lunghe e stressanti trafile ai vari sportelli Asp e farmacie varie, ma ritirare direttamente dispositivi e farmaci che sono stati prescritti dallo specialista questo che per noi sembra un sogno in altre Regioni d’Italia è già realtà e la Sicilia non può essere da meno» ha dichiarato Giacomo Trapani.

In breve possiamo affermare che l’interesse di medici e pazienti rimane al centro delle attività dell’Assessorato alla Salute.

Di particolare rilevanza risultano, altresì, gli altri punti all’ordine del giorno della riunione, infatti, le riunioni del tavolo tecnico, che, da qualche tempo, si svolgono in modo congiunto.

È importante sottolineare che, da alcuni mesi, è in fase di elaborazione un documento regionale che ha come precipuo scopo quello di fornire indicazioni e norme per la gestione delle nuove tecnologie, in particolare: Microinfusori e Sensori. Il documento è già alla firma dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza e sarà a presto pubblicato.

Il punto di forza del documento sarà una sostanziale pacificazione nelle procedure di terapia e cura a livello ragionale e in linea con le indicazioni internazionali per la cura del Diabete, oltre all’avvio di una procedura di acquisto regionalizza a in fase di elaborazione da parte dell’Assessorato, anche per la tecnologia FGM (free stile libre).

Altri temi di interesse sono stati affrontati e discussi tutti finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza diabetologica in Sicilia sui quali, a breve, l’Assessorato regionale alla Salute emanerà direttive esplicative:

Il PDTA - Diabete in età adulta - strumenti che permettono alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere di delineare, rispetto ad una patologia o un problema clinico, il miglior percorso praticabile.