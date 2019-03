Inserita in Cronaca il 04/03/2019 da Direttore Grande successo al Pepoli Grande successo di mascherine e di pubblico ieri Domenica 3 Marzo, in occasione del Carnevale, presso il Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani, dove ha avuto luogo l’iniziativa “Gran ricevimento al Museo Pepoli”, alla quale hanno partecipato bambini dai quattro anni in su, con abiti ispirati a personaggi della storia, della letteratura, dell’arte, della mitologia, delle fiabe.

L’evento, promosso dall’Associazione Amici del Museo Pepoli, ha avuto lo scopo di avvicinare al Museo il pubblico infantile e le famiglie, privilegiando un approccio ludico alle opere d’arte; è stata infatti effettuata una visita teatralizzata alle collezioni, intervallata da giochi interattivi con successivo momento di danza, alla presenza di numerosi animatori museali che per l’occasione hanno vestito gli abiti di personaggi legati alla storia del Museo.

Particolarmente suggestiva e coinvolgente è stata la presenza del conte Agostino (Francesco Inzerillo) che elegantemente vestito come nelle foto d’epoca conservate negli archivi del Museo, bianco cappello, guanti, bastone e mantello, ha intrattenuto i bambini raccontando, sotto forma di favola la storia delle sue collezioni e dell’istituzione del Museo.

Non meno affascinante la presenza delle contessine, le giovani nipoti del conte che hanno accompagnato i bambini nelle sale, nella ricerca affannosa di una di loro. Ed ecco che tra coralli, sculture , gioielli e dipinti compare “Tiziano, il gran pittore veneziano”, alle prese con un ritratto, proprio davanti al quadro “ San Francesco che riceve le stimmate”,esposto al Museo e attribuito al suo pennello.

E dopo la visita, un gran ricevimento con danze, suoni, ed alla fine “dolci” sorprese per tutti: una grande torta per la contessa Virginia che proprio ieri faceva il compleanno, e tanti dolciumi per i bimbi.

E’ stato un momento di grande condivisione e di gioia che ha fatto vivere ai bambini, anche i più piccoli, l’approccio e l’esperienza museale in modo ricreativo e motivante: una maniera anche per riunire la famiglia in un luogo di cultura, storia e arte all’insegna dell’intrattenimento e del gioco.

Noi amici del Museo Pepoli siamo soddisfatti del successo ottenuto, del plauso e dei numerosi consensi ricevuti.

È questo il quarto anno che ripetiamo questa iniziativa, sia pure con delle varianti, reinventando gli spazi del Museo come luoghi di ambientazione di racconti fiabeschi legati all’immaginario infantile.