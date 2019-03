Inserita in Cronaca il 04/03/2019 da Direttore Trapani: Trovato in possesso di 854 gr. di cocaina, arrestato dalla Polizia di Stato Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile di Trapani, alle 11.00 di sabato 2 marzo, durante un servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno fermato un’autovettura sospetta con due giovani a bordo, nella frazione Xitta di Trapani.

Durante il controllo, i poliziotti hanno perquisito il passeggero, R.F., di 18 anni, trapanese, disoccupato, immune da precedenti penali, trovandolo in possesso di un involucro sottovuoto al cui interno erano presenti circa 854 grammi di cocaina, celati sotto al maglione.

Il giovane, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Il valore della droga sequestrata è pari a circa 80 mila euro.