Inserita in Cronaca il 04/03/2019 da Direttore MARINA MILITARE: MANCANO 3 SETTIMANE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA SCUOLA NAVALE MILITARE FRANCESCO MOROSINI DI VENEZIA Il 9 e 10 marzo si svolgeranno gli Open Day alla Scuola Navale Militare Francesco Morosini per conoscere da vicino l’Istituto

www.marina.difesa.it



Mancano 3 settimane alla scadenza del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr. 15 del 22.02.2019 – 4^ Serie Speciale) per 72 posti da allievo del 1° corso della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, che si chiuderà il 25 marzo.

Il prossimo 9 e 10 marzo saranno giornate dedicate agli Open Day, in cui la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia aprirà le porte ai giovani studenti, alle loro famiglie e a tutti i cittadini che desiderano conoscere da vicino l’Istituto di formazionee gli allievi, visitando le strutture logistiche e sportive. Dalle 09.30 alle 11.30 e senza bisogno di prenotazione, il varco d´ingresso del Morosini su Viale Piave 30/A Sant´Elena – Venezia, sarà aperto al pubblico.

La Scuola Navale Militare Francesco Morosini è una scuola d´istruzione di secondo grado in cui gli allievi frequentano gli ultimi tre anni dei licei classico e scientifico. L’Istituto offre un’opportunità didattica e formativa d’eccellenza; un’esperienza di vita unica che si prefigge l’obiettivo di istruire ed orientare i giovani allievi verso una crescita culturale che guardi la marittimità ed il mare come elementi essenziali ed imprescindibili per il presente ed il futuro del nostro Paese.

Discipline marinaresche quali vela, canoa, canottaggio, nuoto e voga veneta, sono solo alcune delle attività didattiche e ricreative che gli alunni praticano quotidianamente per accrescere le proprie capacità e competenze sportive. Le tradizioni ed i valori di correttezza, ordine e senso del dovere acquisiti durante il percorso formativo faranno sempre parte del loro bagaglio culturale.

Sul sito www.marina.difesa.it è possibile trovare tutte le informazioni inerenti il concorso e la presentazione delle domande.



Il Morosini è una scuola di istruzione di secondo grado dove si svolgono gli ultimi tre anni del liceo scientifico e classico tradizionale.

Il percorso educativo e didattico della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia richiede un´applicazione costante e determinata in tutte le attività che scandiscono il ritmo quotidiano della vita dell´Allievo, in cui correttezza, ordine e senso del dovere devono essere posti al servizio della collettività. Le lezioni scolastiche sono sviluppate secondo il piano di studi del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca e l´intero Corpo docente è costituito da Insegnanti civili del MIUR. I frequentatori si confrontano nelle discipline marinaresche, quali vela, canoa, canottaggio, nuoto e voga veneta, e sportive in genere (atletica leggera, basket, pallavolo, calcio e palestra), tutte sviluppate all´interno dell´Istituto stesso che, con i suoi impianti, mezzi ed imbarcazioni, rappresenta un riferimento sportivo e addestrativo di assoluto livello.

Gli Allievi fanno parte delle rappresentative d´Istituto e partecipano ai Campionati Studenteschi ed a vari tornei extra - scolastici. All´interno dell´Istituto sono presenti sistemi multimediali rispondenti alle rinnovate esigenze didattiche attuali. Completano questo bagaglio di esperienze le attività formative ed addestrative invernali ed estive tra le quali: la settimana di ambientamento montano, la visita a Comandi ed Enti delle varie Forze Armate nonché le Campagne d´Istruzione navali estive sulle Navi Scuola della Marina Militare ("Nave Amerigo Vespucci" e "Nave Palinuro") ed il modulo "Arte del Comando/Force Protection" presso la Brigata Marina San Marco di Brindisi. Tali attività rappresentano un momento di crescita personale ed un´occasione di conoscenza e contatto con diverse realtà militari per una scelta più consapevole al termine del percorso scolastico triennale.

La Scuola Navale Militare Francesco Morosini, insieme all´Accademia Navale di Livorno ed alle Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena, appartiene al novero degli Istituti di formazione della Marina Militare.