Inserita in Politica il 04/03/2019 da Direttore Rinnovati i vertici del «Centro Studi Dino Grammatico» A seguito dell´assemblea dei soci si è rinnovata, per il prossimo triennio, la dirigenza del «Centro Studi Dino Grammatico - Istituto per la Cultura della Legalità» che ha visto eleggere all´unanimità Fabrizio Fonte (Presidente), Nicola Lamia (V.Presidente), Gioacchino Poma (Segretario), Maria Cristina Castiglione (Tesoriere) e Marco Castiglione (Consigliere). È stata, altresì, nominata Valentina Pipitone responsabile del «Mondo Rosa». Sono state, infine, pianificate delle nuove iniziative, a partire dal prossimo 8 marzo, per l´intero 2019 che si affiancheranno alle tradizionali manifestazioni che annualmente vengono portate avanti («In memoria di Paolo» il 19 luglio e la «Giornata Tricolore» ultimo sabato di settembre con l’assegnazione del «Premio per la Cultura della Legalità»).

In foto: da sinistra Giuseppe Bica, Valentina Pipitone, Maria Cristina Castiglione, Fabrizio Fonte, Gioacchino Poma, Nicola Lamia e Marco Castiglione.