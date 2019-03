Inserita in Cultura il 04/03/2019 da Direttore ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DELL’I.C. “LOMBARDO RADICE- PAPPALARDO” PREMIATI AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE” DI CASTELVETRANO Nella giornata di giovedi 21 febbraio presso l’aula magna del Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile” di Castelvetrano si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di i grado, che hanno partecipato al concorso “Le forme della bellezza”. Dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” sono stati ben 13 gli alunni premiati, che si sono rivelati provetti poeti componendo poesie sul tema in oggetto. Molto elogiati sono stati tutti i componimenti, nei quali gli alunni hanno espresso, con particolare sensibilità e con un linguaggio semplice ed efficace, il loro concetto di bellezza. Grande apprezzamento è stato espresso soprattutto per due poesie, una in Lingua Francese e l’altra in Lingua Inglese, delle alunne Arcadipane Roberta e Chiofalo Aurora della classe 3B. Attenti e partecipi, gli alunni presenti, hanno ascoltato con commozione le motivazioni della commisione esaminatrice, molto significative, dettagliate e introspettive.” L’augurio che possiamo rivolgere a questi ragazzi - afferma la Dirigente Scolastica Prof.ssa M.R. Barone - è che nel loro futuro possano trovare sempre stimoli giusti a coltivare la bellezza in ogni momento della loro vita e magari che possano continuare a coltivare la passione per la poesia”.