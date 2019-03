Inserita in Sport il 03/03/2019 da Direttore Ad Agrigento pronta la festa dell´Automobilismo siciliano L’8 marzo la Premiazione dei Campionati Siciliani delle 4 ruote organizzata dalla Delegazione Regionale ACI Sport farà della città dei Templi il fulcro del motorsport italiano. A congratularsi con i migliori del 2018 il Presidente ACI Sticchi Damiani e tanti ospiti speciali



Tutto pronto per la Premiazione dei Campionati Siciliani 2018 delle 4 ruote, che si svolgerà ad Agrigento venerdì 8 marzo alla presenza del Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani.

La festa dedicata ai migliori interpreti dell’automobilismo e del karting del 2018 è organizzata dalla Delegazione ACI Sport Sicilia e porterà la città del Mandorlo in Fiore al centro del motorsport italiano. A fare gli onori di casa sarà lo stesso Delegato Regionale Armando Battaglia, componente anche della Giunta Sportiva ACI, con lui i dirigenti della Federazione della Regione come Daniele Settimo, Presidente della Commissione Rally ACI Sport, altri presidenti di Commissione sono Serafino La Delfa e Sergio Bosio, rispettivamente Salita e Slalom. Ad onorare i vincitori dei Campionati Siciliani delle varie discipline anche degli ospiti d’onore come il Direttore delle attività sportive ACI Marco Ferrari; Giancarlo Minardi, già noto costruttore e team manager di F.1 apprezzato talent scout; Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport SpA e tutti i Presidenti degli Automobile Club Siciliani. Ma anche grandi Campioni come l’11 volte tricolore e leggenda dei rally Paolo Andreucci con Anna Andreussi; Fabio Andolfi il driver italiano protagonista del Mondiale; il talentuoso idolo dei siciliani Andrea Nucita, vincitore della 102^ Targa Florio e reduce dalla bella prestazione al Rally di Montecarlo; sempre dai rally ma per autostoriche i Campioni Italiani 3° Raggruppamento Natale Mannino e Giacomo Giannone; il Campione Italiano GT Davide Di Benedetto ed il campione Italiano TCR Salvatore Tavano. Sarà presente alla serata tutta la squadra karting che ha rappresentato la Sicilia alla Coppa delle Regioni a Viterbo lo scorso dicembre.

Sotto i riflettori ci saranno i vincitori dei Campionati Siciliani. Per il Karting: dai giovanissimi Dany Montalto (Entry Level), Stefano D’Angelo (60 Mini), Barbara Battaglia e Christian Ciaramitaro, alle categorie di maggior cilindrata con Gregorio Venezia (X30 Junior), Agius Jake (Rotax Senior), Calogero Falzone (Rok Senior), Salvatore Nania (Kz3 Junior), Gabriele Duello (KZ3 Under), Marcello Maragliano (KZ3 Over) e Salvatore Russo nella regina (KZ2). Per la Regolarità Campioni Siciliani sono i trapanesi Leonardo e Giuseppe Ippolito,; Campione Siciliano Slalom è l’under 23 Michele Puglisi che ha vinto al volante della Radical; Vincitori dei 5 raggruppamenti delle Salite Storiche sono: 1° Raggruppamento Giuseppe Riccobono (BMW 2002), 2° raggruppamento Casimiro Piazza (BMW 2002), 3° Raggruppamento Salvatore Caristi (Fiat 128 Berlina), 4° Raggruppamento Ciro Barbaccia (Osella PA 9/90 BMW), 5° Raggruppamento Camillo Centamore (Corsini F. Junior). Campione Siciliano Velocità in Salita, auto moderne, è Domenico Cubeda, il catanese che nel 2018 ha conquistato il titolo tricolore CIVM gruppo E2SS con l’Osella FA 30 Zytek; Under invece è il ragusano Agostino Bonforte che ha pilotato la Gloria C8P. Quattro i Campioni Siciliani Rally Autostoriche nei rispettivi 4 Raggruppamenti: Francesco Ferreri e Antonino Polizzi (Fiat 850 Special) per il 1°, Sergio Palmisano e Salvatore Giambrone (BMW 2002) per il 2°, entrambi equipaggi palermitani; l’alcamese Francesco Ospedale con Fabio Mellina (Volkswagen Golf GTI per il 3°, mentre i messinesi Natale Mirabile e Alberto Sturiale (Fiat Ritmo 130) si sono imposti nel 4°. Per i Rally moderni ancora un anno di successo per il Trofeo Rally Sicilia, la serie ideata e promossa dalla Delegazione Regionale ACI Sport, che ha visto il successo della coppia messinese Paolo Celi e Graziella Rappazzo su Peugeot 106, mentre l’agrigentino Gaspare Corbetto su Peugeot 106 ha vinto tra gli Under 25 non solo il TRS, ma anche il Campionato Regionale Rally ACI Sport Sicilia/Calabria, dove i vincitori assoluti sono stati Salvatore (Totò) Riolo e Gianfranco Rappa su Skoda Fabia R5.

La serata organizzata dalla Delegazione Regionale ACI Sport Sicilia si terrà presso il Kaos Resort di Agrigento.