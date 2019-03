Inserita in Politica il 03/03/2019 da Direttore Mazara del Vallo - Benedetta Corrao candidato sindaco del centrodestra AMMINISTRATIVE 2019 Il centrodestra candida la professoressa Benedetta Corrao



Mazara del Vallo, lì 03 marzo 2019 – La coalizione di centrodestra, formata da Forza Italia, UDC e Diventerà Bellissima, ha identificato nella figura della professoressa Benedetta Corrao il candidato sindaco per le elezioni amministrative che il prossimo 28 aprile interesseranno la città di Mazara del Vallo.

Domenica 10 marzo è in programma la conferenza stampa nel corso della quale sarà presentato il candidato alla cittadinanza.