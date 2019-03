Inserita in Cronaca il 03/03/2019 da Direttore Stop alla punizione corporale dei bambini per imporre la disciplina. Il Giappone vieterà qualsiasi punizione fisica dopo due incidenti mortali. Il governo di Shinzo Abe prevede di rivedere la legislazione per evitare nuovi casi



Il governo del Giappone ha in programma di rivedere la sua legislazione per proibire le punizioni corporali ai bambini da parte dei genitori o tutori legali, dopo due incidenti che hanno causato la morte dei bambini e ha evidenziato la mancanza di misure per prevenire tali casi. Lo hanno riferito domenica 3 marzo, fonti del governo all´agenzia di stampa Kyodo. L´esecutivo che guida Shinzo Abe ha in programma di rivedere la legislazione vigente che vieta gli abusi sui minori, ma non stabilisce chiaramente che tipo di casi può essere considerato come punizioni corporali. L´iniziativa legislativa viene dopo la morte di due bambini dopo aver subito tali punizioni dai loro genitori. I casi hanno avuto un forte impatto sociale e anche attirato l´attenzione della commissione per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite. Lo scorso marzo, una bambina di 5 anni è morta a Tokyo dopo essere stata vittima di abusi e di continui abbandoni a casa. A gennaio, un´altra bambina di 10 anni è morta a Chiba (a est di Tokyo) dopo aver subito abusi a causa della privazione del cibo e del sonno da parte dei genitori. Un´indagine successiva ha rivelato che anche in questo caso i servizi sociali, la scuola in cui la ragazza studiava e le autorità locali erano a conoscenza della situazione. La revisione legislativa cercherà di rafforzare l´autorità dei centri di protezione sociale per i bambini, per fornire loro maggiori poteri per accelerare il ritiro di affidamento dei figli di genitori violenti, nonché di introdurre un divieto chiaro sull´utilizzo di punizioni corporali dei bambini, per imporre la disciplina. In entrambi i casi i servizi sociali erano consapevoli della situazione. Lo scorso febbraio, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell´infanzia ha esortato il Giappone a "dare la priorità all´eliminazione di tutte le forme di violenza contro i bambini" e ha raccomandato in particolare di rendere più efficaci le misure in modo che le vittime di abusi possano denunciarli. Nella sua relazione quinquennale sulla situazione dei bambini nel paese asiatico, il Comitato sui diritti dell’infanzia (CRC), l’organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori (UNCRC), ha espresso preoccupazione per "l´alto livello di violenza, sfruttamento e abuso sessuale sui bambini" in Giappone,. Le attuali norme giapponesi affermano solo che i genitori o i tutori legali dei minori devono "effettuare un´attenta valutazione nell´esercitare adeguatamente la loro autorità quando impongono la disciplina" sui bambini. Nel 2018, in Giappone sono stati indagati 80.104 casi di presunti abusi e abusi sessuali su minori, cifra record in aumento del 22,4% rispetto all´anno precedente, secondo i dati dell´Agenzia nazionale di polizia. Lo “Sportello dei Diritti” i cui suoi valori essenziali si ispirano anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e i suoi obiettivi comprendono la protezione dei bambini contro la crudeltà, il sostegno alle famiglie vulnerabili, le campagne per ottenere modifiche delle legislazioni e la sensibilizzazione sui maltrattamenti dei bambini, nella persona del presidente Giovanni D´Agata, auspica che in tutto il mondo si estendano legislazioni che tutelino concretamente i più piccoli favorendo un cambiamento culturale globale che ponga al centro l´interesse di minori che saranno gli adulti del futuro.

Lecce, 3 marzo 2019

Giovanni D’AGATA