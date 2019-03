Inserita in Sport il 03/03/2019 da Direttore

Libertas, vittoria e record stagionale di punti -106- in una gara

Dopo un risultato difficile da digerire e una settimana ancora più difficile, la Libertas vince nettamente ad Acireale, fa il record stagionale di punti segnati in una partita (106) e torna in corsa per acciuffare uno dei posti della parte alta del tabellone play-off. Il quintetto alcamese, privo di coach Ferrara (squalificato), Manfrè (investito venerdì sera da uno scooter ma senza gravissime conseguenze) e Lollo Genovese (febbricitante e in campo per una sola manciata di minuti), ha respinto il tentativo della squadra di casa di fare un “brutto scherzo” di Carnevale in quella che è una delle capitali delle sfilate carnascialesche, Acireale appunto.

Alcamo parte subito forte: bombe di Dragna e Vukoja, contropiedi di Ciccio Genovese, rimbalzi in attacco e canestri di Tagliareni. In nemmeno 6 minuti l’avversario viene doppiato, 24 – 12. Qui però si spegne un attimo la luce e i locali rimontano. Il match si mette punto a punto con le bombe di Berzins, Panebianco e Persano ma anche con l’ottima prestazione di Patanè che, fino al riposo lungo, farà il “diavolo a quattro”; di contra una difesa divenuta un po’ troppo benevola e tantissimi passaggi sbagliati. Coach Zichcichi ruota gli uomini e da minuti pesanti anche a Piarchak e Farina.

L’equilibrio dura però soltanto fino al termine del secondo periodo. Alla ripresa delle ostilità la gara si rimette sui giusti binari per la Libertas grazie anche alla prestazione sontuosa, in difesa, del capitano Darìo Enrique Andrè. Il divario cresce minuto dopo minuto e il pubblico acese rimane ammutolito dinanzi alla prestazione del “Drago” Dragna (non ancora al 100% dopo una serie di problemi) e alle triple del serbo Vukoja, autori assieme di un bottino di 48 punti. Cresce bene anche Piarchak che dà stoppate, recupera rimbalzi, segna il canestro di quota 100 e firma 13 punti.

Nel finale merita poi una menzione speciale il gesto di grandissima esplosività di Edoardo Nicosia, ragazzo che nelle ultime giornate sta dando un grosso apporto. La guardia recupera palla, si catapulta in mezzo alla difesa schierata spaccandola in due e schiaccia con grande veemenza. Il pubblico piuttosto che applaudire lo apostrofa poco graziosamente e lui si becca un fallo tecnico a partita praticamente finita. Termina 106 – 70, la Libertas vince in tutto tranne che nelle triple (11 contro 9) e firma il record dei punti segnati superando quota 105 raggiunta alcune settimane fa da Ragusa in una gara interna.

Acireale - Libertas 70-106 (23-28, 22-18 [45-46], 15-29 [60-75], 10-31 [70-106])

ACIREALE: Khomin, Antronaco ne, Vasta 1, Cerame, Rocca, Patané 19, Ventimiglia L, Ventimiglia A 6, Persano 12, Panebianco 11, Berzins 21. Coach: Luigi Angirello.

ALCAMO: Farina 2, Genovese L, Nicosia 11, André 4, Piarchak 13, Vukoja 21, Dragna 27, Genovese F 15, Tagliareni 13, Alfano. Coach: Maurizio Zichichi

Alcamo, 03 marzo 2019