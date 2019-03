Vietnam, scala d´imbarco dell´Air Force One ´spinta´ a mano sulla pista dagli uomini della scorta di Trump.

Inserita in Cronaca il 03/03/2019 da Direttore Vietnam, scala dŽimbarco dellŽAir Force One ŽspintaŽ a mano sulla pista dagli uomini della scorta di Trump. Hanno suscitato ilarità e curiosità le foto sui social



ŽSpintaŽ a mano sulla pista di Hanoi (Vietnam) la scala dŽimbarco: così lŽAir Force One con a bordo il Presidente degli Stati Uniti è riuscito a decollare dopo il summit con il leader nordcoreano Kim Jong. EŽ quanto accaduto il 28 febbraio presso lŽaeroporto di Hanoi dove il semovente che monta la scala dŽimbarco, è stato protagonista di una partenza alquanto inusuale. E immancabili sono arrivate le foto postate immediatamente su Twitter da un dipendente aeroportuale, facendole diventare virali, che descrivono chiaramente lŽaccaduto: "Il problema? Sembra che il camion che montava la scala dŽimbarco dellŽAir Force One abbia avuto un problema al motore. Semplice: non si sapeva come spingere sulla pista il camion. E allora, che si fa? Tutti gli uomini della scorta di Trump, in giacca e cravatta, sono stati costretti a spingere la scala dŽimbarco sulla pista sotto gli occhi delle delegazioni di politici che avevano accompagnato Trump. Tutto questo con il Presidente degli Stati Uniti a bordo su un aereo costato 4 miliardi di dollari. In pochissimo tempo, evidenzia Giovanni DŽAgata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, le foto postate su Twitter hanno scatenato lŽironia del popolo del web.

