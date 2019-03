Inserita in Cronaca il 02/03/2019 da Direttore Agrigento, torna il concorso ´Fotografa La Festa del Mandorlo in Fiore´ Promosso e organizzato da AgrigentoOggi, DIN24 e Federalberghi:



Torna il concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, giunto alla sua nona edizione. L’iniziativa, ideata e promossa dal quotidiano online AgrigentoOGGI.it, raccoglierà e pubblicherà, in esclusiva sui giornali e su una pagina Facebook dedicata, tutti gli scatti amatoriali e professionistici dell’edizione 2019: ritratti, panoramiche, momenti cruciali, curiosità, scatti inediti e tutto quello che riguarda la festa.

Le foto, da pubblicare direttamente sulla bacheca della paginaFacebook “Fotografa il Mandorlo in Fiore" (www.facebook.com/fotografalasagraAgrigento) dovranno raccontare la manifestazione attraverso gli occhi del pubblico e gli scatti migliori saranno pubblicati sui giornali e messe a disposizione dell´Ente Parco Valle dei Templi. Come sempre, tra le foto pervenute la Commissione ne sceglierà una, in funzione dei criteri che la stessa riterrà più consoni alla “foto giornalistica”, alla quale sarà assegnato il Premio “Fotografa la Festa del mandorlo 2019” che sarà consegnato nel corso di una speciale manifestazione.

Le foto migliori inoltre saranno utilizzate per la promozione turistica da parte dell´Ente Parco.

E’ ormai prassi che la foto vincitrice dell’edizione passata, venga utilizzata per i depliant e per i manifesti pubblicitari di promozione della Festa in corso. Anche quest´anno molti scatti del concorso sono stati utilizzati per fare promozione turistica.

