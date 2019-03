Inserita in Cultura il 02/03/2019 da Direttore

MSA: ACCESSO AL TFA SOSTEGNO CON QUALSIASI DIPLOMA

Secondo il decreto n. 92 dell’08/02/2019 gli insegnanti tecnico pratici possono partecipare al TFA sostegno, con il solo diploma. Tuttavia, risulta esclusa la classe di concorso B-32 a cui si accede con qualsiasi diploma, ivi inclusi i licei.





Con il decreto n. 92 dell’08/02/19 e successive comunicazioni, il Miur ha dato avvio alla procedura relativa al percorso di specializzazione sostegno e ha comunicato le date in cui si svolgeranno le prove preselettive: 15 aprile (scuola dell´infanzia e primaria), 16 aprile (scuola secondaria di primo e secondo grado).

Come noto, potranno partecipare al TFA sostegno, per infanzia e primaria, coloro in possesso di Laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, coloro in possesso di abilitazione, laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche o laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, anche non consecutivi.

Per quanto riguarda i docenti tecnico-pratici, in base al comma 2 dell’articolo 5 del suddetto decreto, “fino all’anno scolastico 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”. Di conseguenza, gli ITP possono partecipare al TFA sostegno con il solo diploma.

Tuttavia, al momento, sembra essere esclusa dal corso di specializzazione TFA sostegno, la classe di concorso B-32 “Esercitazioni di pratica professionale”. A questa classe si accede con qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado, ivi inclusi i licei.

Trattandosi di una classe di concorso inserita nella tabella B del DPR 19 del 14/02/2016, appare illegittimo non consentire a coloro in possesso di titolo idoneo a questa classe di concorso la partecipazione al TFA sostegno, al pari di tutti gli altri gli insegnanti tecnico-pratici, a cui invece viene data la possibilità di accedervi con il solo diploma.

Di fronte a tale illegittimità, MSA (comparto scuola) ha proposto un'azione in sede amministrativa al fine di consentire di partecipare al TFA sostegno a tutti coloro in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.