Inserita in Economia il 02/03/2019 da Direttore Prefettura di Trapani - Manifestazione di interesse per la fornitura di servizi alberghieri e di ristorazione per il personale appartenente alle Forze di Polizia. In data 1 marzo 2019 la Prefettura di Trapani ha emesso un avviso pubblico afferente una manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura negoziata per la fornitura dei servizi alberghieri e di ristorazione (pranzo e cena) del personale appartenente alle Forze di Polizia proveniente da altre sedi ed impiegato a Trapani in servizi di ordine pubblico per il periodo 1 aprile 2019 -31 agosto 2019. Il servizio avrà la durata di cinque mesi dall’1 aprile al 31 agosto 2019. http://www.prefettura.it/trapani Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale della Prefettura