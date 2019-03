Inserita in Tempo libero il 02/03/2019 da Direttore Domenica Italiana con Massimiliano Arizzi il 3 marzo al Dorian AL DORIAN A PALERMO Il talentuoso artista il 3 marzo nel locale alle spalle di Borgo Vecchio



Una, voce, un uomo, un artista vero. Questo è Massimiliano Arizzi, cantante per sempre che torna anche domenica 3 marzo con la sua “domenica italiana” al Dorian - il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna - in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere tra l’apericena, o la cena o la pizza.

Alle 22 salirà sul palco Massimiliano Arizzi, accompagnato dalla sua band. In repertorio brani di Mina, Patty Pravo, Britti e Venuti.

Ingresso a pagamento per l’apericena con concerto a 15 euro.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615, al 3939773133 o al 3388142146.