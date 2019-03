Inserita in Cronaca il 02/03/2019 da Direttore Austria, si rompe il finestrino del pilota: aereo costretto all´atterraggio Attimi di paura sul volo dell´Airbus A319 della Eurowings partito dalla città portoghese di Faro e diretto alla capitale austriaca di Vienna. L´aereo del volo EW5939, mentre si trovava nello spazio aereo francese ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa della rottura improvvisa di un finestrino della cabina di pilotaggio. Il volo è stato dirottato sull´aeroporto di Tolosa, in Francia atterrando in sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, dopo la partenza, una crepa è apparsa improvvisamente sul parabrezza della cabina di pilotaggio. I piloti allora hanno guidano il mezzo verso l´aeroporto più vicino, ma la velocità di 800 chilometri all´ora ha divelto il finestrino poco dopo che era iniziata la discesa. Non vi sono feriti nell´incidente. Tutti i passeggeri stanno bene e l’operazione di atterraggio si è svolta in totale sicurezza anche se resta da capire il perché il vetro abbia ceduto, incrinandosi, forse a causa di uno sbalzo termico. Austrian Wings, la rivista di aviazione austriaca, evidenzia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, confermando l´accaduto, ha precisato che l’atterraggio si è svolto in condizioni di sicurezza e ha dichiarato: " Un incidente si è verificato questa mattina sul volo EW5939 Eurowings da Faro a Vienna, partito alle ore 09:15 con arrivo previsto nella capitale austriaca alle 13:45 di questa mattina è atterrato tranquillamente, dopo aver deviato per precauzione all´aeroporto di Tolosa, in Francia, in seguito a un guasto casuale di un elemento riscaldante nel parabrezza dell´aereo che ha causato una crepa. "L´aereo Airbus A319 della Eurowings è atterrato in modo sicuro e senza incidenti ed è stato accolto dai servizi di emergenza dell´Aeroporto come è prassi standard in tali casi". "La compagnia si rammarica di questo inconveniente. Ricorda che la sicurezza dei suoi passeggeri è la sua priorità numero uno".

Lecce, 2 marzo 2019

Giovanni D’AGATA