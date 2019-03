Inserita in Cronaca il 02/03/2019 da Direttore Il motore dellŽaereo esplode durante il decollo, attimi di terrore sul volo LAUDA Il motore dellŽaereo esplode durante il decollo, attimi di terrore sul volo LAUDA Interrotto il volo a causa di problemi al motore e aereo evacuato. Alcuni passeggeri feriti



Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri sera poco dopo le 20:00 a bordo di un aereo della LAUDA, in fase di decollo dallŽaeroporto di Londra Stansted e diretto a Vienna. Il volo OE327 è stato interrotto e lŽincidente ha provocato la sospensione delle partenze dallo scalo nellŽEssex per circa tre ore. In un comunicato diffuso dalle autorità aeroportuali si precisa che si sospetta un problema al motore del velivolo e che tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza. Secondo le informazioni diffuse dai media, evidenzia Giovanni DŽAgata presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è trattato di una "enorme esplosione" che ha interessato il motore di sinistra dellŽaeromobile Laudamotion. Un video girato in diretta mostra diversi veicoli antincendio che circondavano il jet sullŽasfalto. Otto le persone ferite, riferiscono i media britannici.

Giovanni D’AGATA