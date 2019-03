Inserita in Politica il 02/03/2019 da Direttore I lavoratori dell’Agenzia delle Entrate di Trapani manifestano a Palermo La Uilpa chiede turn over e migliori condizioni di lavoro



Una delegazione del personale dell’Agenzia delle Entrate di Trapani, coordinata dal segretario generale Uilpa Trapani Gioacchina Catanzaro e dal segretario provinciale Uilpa Salvatore Armato, ha partecipato alla manifestazione in Piazza Politeama a Palermo per accendere i riflettori sul tema del benessere organizzativo, della salute e della sicurezza negli uffici.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Uilpa Sicilia. Alla manifestazione sono intervenuti il segretario generale Uilpa Sicilia Alfonso Farruggia, il segretario generale Uilpa Nicola Turco, il segretario generale Uil Sicilia Claudio Barone, il segretario nazionale Uilpa Entrate Renato Cavallaro, il segretario Rrgionale Uilpa Entrate Raffaele Del Giudice e il coordinatore regionale Uilpa Giovanni Di Pisa.

“Abbiamo deciso di manifestare nel capoluogo siciliano – afferma il segretario generale Catanzaro – poiché i disagi sopportati dai lavoratori delle Agenzie delle Entrate sono ormai insostenibili. Il personale è quasi sempre numericamente scarso per cui si trova a fronteggiare carichi di lavoro eccessivi. L’età media dei lavoratori è alta, inoltre, c’è bisogno di turn over. Mi auguro che la Direzione centrale dell’Agenzia prenda presto consapevolezza di questi problemi e intervenga per risolverli”.