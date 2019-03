Inserita in Cronaca il 02/03/2019 da Direttore

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Carnevale regolamentazione circolazione

Al via il carnevale: carri allegorici, tamburi siciliani, degustazioni gratuite e balli in piazza da domenica 3 a martedì 5 marzo





Iniziano domani, domenica 3 marzo, i tre giorni di festeggiamenti per il Carnevale con carri allegorici e tradizionali tamburi siciliani, gruppi in maschera, musica, balli serali in piazza e degustazioni gratuite. Da domenica 3 fino a martedì 5 marzo, sono previste diverse attività per grandi e piccoli organizzate da Proloco e Comune in collaborazione con associazioni ed attività locali. Per le vie della città domenica e martedì torneranno a sfilare i carri allegorici e l’amministrazione comunale ha previsto la regolamentazione del traffico con apposita ordinanza: dalle ore 15 non si potrà circolare e sostare nelle vie del percorso della manifestazione cioè nella via Crispi (tratto compreso tra la via Vasile e il corso Garibaldi da dove partiranno i carri), corso Garibaldi, corso Bernardo Mattarella e via Marconi.





Il programma prevede domenica 3 marzo, a partire dalle ore 16,30 la sfilata di carri allegorici e tradizionali tamburi siciliani tra via Francesco Crispi e corso Garibaldi, fino ai “quattro canti”. A partire dalle ore 20 degustazione gratuita di dolci in corso Mattarella dove, a partire dalle 21 è prevista la “ballata di carnevale” con musica e balli in piazza.





La giornata di lunedì 4 marzo è dedicata ai più piccoli con il “Carnevale dei bambini” e, a partire dalle ore 16, in corso Mattarella, la premiazione della maschera più bella a cura della Frappè animazione.





Martedì 5 marzo, sempre dalle ore 16,30, torneranno a sfilare i carri e le tradizionali percussioni dei tamburi siciliani in via Francesco Crispi e nel principale corso Garibaldi. Alle ore 20 in corso Mattarella la degustazione gratuita di panini con salsiccia e dalle ore 21 la ballata di carnevale in piazza che concluderà le manifestazioni carnascialesche.













«Il ritorno del Carnevale è possibile per la partecipazione dei tanti che si sono spesi per proporre un momento di spensieratezza. A tutte le associazioni ed ai singoli cittadini che si sbracciano per il nostro paese va il mio ringraziamento perché Castellammare ha desiderio di sorridere, i cittadini di stare assieme e di partecipare alle attività proposte -afferma il sindaco Nicola Rizzo-. Il nostro fine non è certo quello di essere competitivi con realtà, vicine o lontane, che hanno una tradizione più antica o più articolata legata al Carnevale, ma coinvolgere la nostra cittadina ad una collaborazione e partecipazione ampia creando un’atmosfera gioiosa nel centro storico coinvolgendo anche le attività locali».