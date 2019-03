Inserita in Economia il 02/03/2019 da Direttore Trapani - Corso di preparazione al TFA Sostegno 2019 Mercoledì incontro informativo Uil Scuola Trapani e Irase



Si terrà mercoledì 6 marzo alle 16,30 nei locali della Uil Trapani, in via Nausica 53, un incontro preliminare informativo del corso di preparazione per la prova preselettiva e per le prove scritte e orali per l’accessp al T.F.A. Sostegno 2019 organizzato da Uil Scuola Trapani e Irase.

In occasione dell’incontro gratuito verranno illustrate le modalità di partecipazione al corso stesso.

Per aderire all’incontro è necessario inviare la scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.uiltrapani.it/uil-scuola all’indirizzo email uilscuolatp@gmail,com. Per maggiori informazioni telefonare al 347.4695096.

“Si tratta di un percorso formativo altamente qualificato – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini – che prevede un programma di incontri, tenuti dai professori Genco, Di Bella e Pescosolido, finalizzati ad approfondire al meglio le tematiche del bando di concorso”.

