Inserita in Cronaca il 02/03/2019 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 25 febbraio al 2 marzo 2019 Personale della Squadra Mobile

- in esecuzione ad ordinanza, sottoponeva alla misura cautelare della custodia in carcere A.A., nato ad Erice, classe 1983 e residente a Trapani, per i reati di maltrattamenti contro familiare e conviventi, estorsione e rapina. Il predetto, veniva altresì deferito all’A.G., poiché, durante l’esecuzione della suddetta ordinanza, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di 120,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

- in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, traeva in arresto S.B., nato a Ravenna, classe 1998 e residente a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena residua di anni 1 di reclusione, per cumulo di pene inerenti reati contro il patrimonio e la P.A. nonché contro la persona. (Fatti accaduti nell’anno 2016);

- in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, traeva in arresto G.G., nato ad Erice, classe 1985 e residente a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione, per i reati di rapina e lesioni personali;

- traeva in arresto L.I.F., nato a Palermo, classe 1970 e residente a Trapani, in quanto trovato in possesso di nr.24 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di kg 2,371



Personale dell’U.P.G.S.P.

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, B.G., nato ad Erice, classe 2004, unitamente ad altro minorenne non imputabile, per furto aggravato in concorso, nonché S.F.P., nato ad Erice, classe 1993 e residente a Marsala, per danneggiamento aggravato;

- in ottemperanza a provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, traeva in arresto S.S., nato ad Erice, classe 1979 e residente a Trapani, per maltrattamenti in famiglia, rapina ed estorsione;

- deferiva all’A.G., in stato di libertà, T.M., nato a Trapani, classe 1956 ed ivi residente, per il reato di furto aggravato; V.M., nato ad Erice, classe 2001 e residente a Custonaci, per il reato di danneggiamento aggravato; e A.I., nato a Cosenza, classe 1970 e residente ad Erice, per il reato di appropriazione indebita;



Marsala, personale del locale Commissariato di P.S.

- in esecuzione ad ordinanza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, sottoponeva alla misura sostitutiva della libertà controllata, per la durata di giorni 10, N.F., nato a Marsala, classe 1964 ed ivi residente, poiché ritenuto colpevole del reato di violenza privata;

- in esecuzione ad ordinanza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza, sottoponeva alla misura sostitutiva della libertà controllata P.V.M., nato a Marsala, classe 1967 ed ivi residente;



Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S.

- deferiva all’A.G., in stato di libertà, G.A., nato in Romania, classe 1987 e residente a Mazara del Vallo, e B.V., nata in Romania, classe 1986 e residente a Mazara del Vallo, per diffamazione a mezzo web in concorso, nonché P.S., nato a Taurianova (RC), classe 1991 ed ivi residente, per truffa;

- deferiva all’A.G., in stato di libertà, L.P.A., nata a Mazara del Vallo, classe 1974 ed ivi residente, per sottrazione di persone incapaci, e G.D., nato a Mazara del Vallo, classe 1987 ed ivi residente, per resistenza ed oltraggio a P.U. nonché per lesioni personali dolose, minaccia e danneggiamento;



Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S.

- traeva in arresto C.S., nato in Gambia, classe 1999, ospite presso il C.A.S. “La Locanda” di Castelvetrano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 53 hashish;

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, N.P., nato in Gambia, classe 1989, ospite presso il C.A.S. “La Locanda” di Castelvetrano, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;



Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S.

- segnalava all’A.G., in stato di libertà, E.K.A., nato in Marocco, classe 1993 e residente ad Alcamo, per maltrattamenti in famiglia, nonché B.F., nata in Marocco, classe 1968 e residente ad Alcamo, e F.M.T., nata a Lucca, classe 1994 e residente ad Altopascio (LU), per lesioni;



Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Posti di controllo operati……………………………………………86

Persone controllate………………………………………………..1.129

Persone controllate con precedenti di polizia……………………..243

Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….326

Veicoli controllati………………………………………………….479

Obiettivi sensibili controllati………………………………………1.509

Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………30

Perquisizioni…………………………………………………………4

Sequestri……………………………………………………………..4