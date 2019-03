Inserita in Cronaca il 01/03/2019 da Direttore Marsala - MATRIMONI E UNIONI CIVILI. IL COMUNE PUBBLICA UN AVVISO PER NUOVE SEDI IDONEE ALLE CELEBRAZIONI Il Comune di Marsala ha pubblicato un Avviso rivolto a quanti sono interessati a mettere a disposizione (in comodato gratuito per tre anni) strutture ricettive, edifici, ville - di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico - per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili. La “manifestazione di interesse”, da redigersi su apposito modello, va presentata al Comune entro il prossimo 31 marzo. Informazioni su requisiti e modalità di presentazione dell´istanza sono online sul sito istituzionale all´indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29373 Ufficio comunale di riferimento: Stato Civile (0923993384)