Inserita in Cronaca il 01/03/2019 da Direttore Petrosino - Il Comune aderisce anche quest’anno a ´M’illumino di meno´ Petrosino, 01.03.2019

Anche quest´anno il Comune di Petrosino aderisce a “M’illumino di meno”, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico promossa in ambito nazionale dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Radio 2. Il tema scelto nel 2019 dai promotori è l’economia circolare: l’obiettivo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare il “fine vita” delle cose. E in linea con l’obiettivo di “M’illumino di meno” l’amministrazione comunale ha deciso di sensibilizzare gli studenti alla sostenibilità ambientale con l’utilizzo consapevole delle risorse. Ecco perché nei giorni 11 e 13 marzo il servizio mensa attivo all’istituto comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino verrà erogato utilizzando esclusivamente tovaglie, posate e bicchieri rigorosamente biodegradabili.