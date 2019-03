Inserita in Sport il 01/03/2019 da Direttore Città di Erice - Volley Città di Ficarazzi 28/02/19 Città di Erice - Volley Città di Ficarazzi 3-1 (25-22 25-19 20-25 25-13)



Spettacolare incontro ieri sera sul parquet del Pala Cardella a Erice fra due buone compagini rispettivamente prima del Girone A e seconda del Girone B. Posta in palio: le Final Four di Coppa Sicilia che si svolgeranno il 20 Aprile 2019 con sede ancora da stabilire.

Grande e inaspettato traguardo raggiunto dal Città di Erice, complice una squadra più completa e affiatata in ogni reparto, ma con le avversarie care a vendere la loro pelle! La differenza l’hanno fatta le azioni più semplici da palla libera… sembrerà strano… ma è così!

Inizia la partita e le ospiti vanno sul 6 a 2, complice una ricezione alquanto ballerina delle locali, ma subito si inverte la marcia e ci portiamo avanti fino al 16 a 10 con un gioco veloce sia dal centro che dalle bande! Poi il set continua punto a punto fino alla fine con tutte e due le squadre meritevoli, ma con le padrone di casa che reggono il cambio palla. Il 2° set inizia con le Ericine che prendono un vantaggio iniziale di 5 punti e sono brave a gestirlo fino alla fine, andando avanti anche di 9 punti. Nel 3° set succede un black-out di 5 minuti fatale per l’esito finale: 8 a 1… sforzo notevole per cercare di tamponare ciò commesso ma si arriva sul 20-25.

Il 4° set è stato un trionfo: viene fuori tutta la grinta e la furia agonistica, la battuta torna ad essere molto incisiva a tal punto da far ballare la ricezione avversaria e di conseguenza il gioco! Si arriva al 25 a 9, poi un rapido black out che costa 4 punti, e poi ultimo punto! Vittoria sudata e sofferta ma meritata!!!

Ora testa al campionato, che domenica prossima vedrà impegnate le Ericine nel derby contro le marsalesi del PROGETTO FLY VOLLEY, squadra giovane ma che ha tra le proprie fila molte giovani interessanti e di futuro.