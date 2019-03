Inserita in Economia il 01/03/2019 da Direttore Comune C.bello: Servizi in favore dei disabili gravi ai sensi della legge 104/92: istanze entro il 15 marzo Sul sito del Comune di Campobello l’avviso pubblico e il modello di domanda



L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione rende noto che l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha stanziato le risorse destinate ai disabili gravi non autosufficienti ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.

Tali risorse sono finalizzate all’erogazione di servizi individuati dagli uffici di servizio sociale del Distretto Socio Sanitario n. 54 a seguito dell’accertamento delle condizioni di non autosufficienza da parte dell’Unità di Valutazione multidimensionale.

Le istanze, compilate secondo il modello reperibile negli uffici dei Servizi sociali del Comune di Campobello e sul sito istituzionale dell’ente (sezione “avvisi”), all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it, dovranno essere presentate agli uffici del Protocollo generale, in via Ospedale n.12, entro il prossimo 15 marzo.

Per ulteriori informazioni sui requisiti consultare l’apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune.