Inserita in Cronaca il 01/03/2019 da Direttore Marsala - VARIAZIONI PERCORSI BUS PER GIORNATE CARNEVALE 2019 IL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI IN OCCASIONE DELLE SFILATE DI CARRI PER IL CARNEVALE 2019 (GIUSTA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 50 DEL 27.02.2019)

COMUNICA

NEI GIORNI 2-3-4-5 MARZO 2019, GLI AUTOBUS DI LINEA SUBIRANNO LE SEGUENTI VARIAZIONI DI PERCORSO:

LATO NORD ( LINEE n.3 B. CATALANO, n.4 SAPPUSI BIRGI, n.7 CUTUSIO, n.10 GRANATELLO, n.13 AMABILINA): DALLE ORE 16.00 ALLE 21.00 IL CAPOLINEA SARÀ IL “ PARCHEGGIO SALATO”

LATO SUD (LINEE n.1 PETROSINO, n.5 CIAVOLO, n.6 SANTO PADRE, n.9 TORREGGIANO, LINEA OSPEDALE E CIANCIO): LE CORSE DOPO LE ORE 16.00 PERCORRERANNO VIA FLORIO E VIA M. GANDOLFO, CON CAPOLINEA IN VIALE FAZIO

Inoltre, in coincidenza con il “CARNEVALE DI PETROSINO”, le Corse pomeridiane dei giorni 2-4-5 Marzo, dalle ore 14.30 in poi effettueranno il seguente itinerario: Via Mazara, Bivio Triglia, Via Cimitero, Via U. La Malfa, Via Gianinea, Via Triglia Scaletta, San Giuseppe, Biscione. (STESSO PERCORSO AL RITORNO).