Carnevale al Palab con i Lei tra noi il 2 marzo al Palab di Palermo

Tutti in maschera a festeggiare, con la musica più divertente che c’è.

Carnevale con i Lei tra noi e Claudio Fiscelli il 2 marzo alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

Durante la serata ci sarà la premiazione per la migliore maschera e per il miglior gruppo mascherato, spazio trucco e parrucco per chi volesse farsi prendere dal clima carnevalesco

Spazio poi al concerto. Un piano, una batteria, due voci, quattro amici. Senza schemi, senza scalette. Una serata con solo due protagonisti: il pubblico e la voglia di divertirsi. Con Maria Ilenia Castello e Claudio Fiscelli (voce), Vincenzo Castello (batteria), Corrado Nitto (tastiera e voce). Spazio alla musica al ballo ed alla voglia di dvertirsi a 360 gradi.

A seguire dj set

Il pubblico potrà usufruire del servizio tata sin dalle 20.

Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 320 904 0746. Per contattare chi si occupa della direzione artistica telefonare al 339 219 3004. La pagina Facebook da oltre 15 mila follower è: https://www.facebook.com/PALAB-304935441195/?fref=ts.