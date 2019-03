Inserita in Sport il 01/03/2019 da Direttore

Domani Libertas ad Acireale

Cinque giornate al termine della stagione regolare ed ora tutte le vittorie varranno veramente doppio, specialmente per le squadre ancora impegnate nel conseguimento di importanti obiettivi. E’ il caso di Acireale e Libertas, squadre che cercano fortuna nelle due zone opposte della classifica.

Il match, in un primo momento fissato per domenica, è stato anticipato a domani, alle 18.30, sempre al “PalaVolcan”, a causa del Carnevale di Acireale che prevede il massimo clou di affluenza proprio nel pomeriggio domenicale.

Il quintetto acese, penultimo in classifica al fianco dell’Amatori Messina, in quest’ultimo scorcio di regoular-season intende evitare lo scomodo piazzamento per avere poi maggiori chanches nei play-out. Dall’altro lato Alcamo, dopo essersi leccata le ferite per l’immeritata sconfitta interna con la Torrenovese, dovrà provare a ottenere il massimo, in termini di vittorie, per cercare di raggiungere un posto nella parte alta della griglia dei play-off. Il calendario non è certamente facile per la squadra di coach Ferrara, ma bisognerà provarci, in tutte le maniere, a partire proprio dalla gara di domani.

Acireale, seppur penultimo in classifica, ha il quarto migliore attacco del campionato ma la seconda peggiore difesa. Come dire che se in giornata, il quintetto etneo può trovare con continuità il canestro soprattutto se gli avversari dovessero prendere l’impegno sottogamba. In casa Libertas non si vuole cadere in tale errore anche perché si vorrebbe arrivare nelle migliori condizioni, anche di classifica, alla partitissima con la capolista Ragusa in programma, domenica 17 marzo, al “PalaTreSanti”.





Alcamo, 01 marzo 2019