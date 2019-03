Inserita in Tempo libero il 01/03/2019 da Direttore Mazara del Vallo Continuano i festeggiamenti del carnevale ´Addrabbanna lu ponti´. Sabato, 2 Marzo, dalle ore 16.00, seconda giornata all’insegna dell’allegria nel quartiere Trasmazzaro della Città.

Dopo il raduno dei carri con i gruppi mascherati nella via Emanuele Sansone, il corteo proseguirà verso via San Pietro per continuare, come da percorso, fino ad arrivare nuovamente in via E. Sansone.

I festeggiamenti continueranno con l´esibizione delle scuole di ballo, premiazioni e musica dal vivo con la nostra Ouiem e con i Cubardia.

Durante il percorso saranno allestiti i banchetti del gusto e verranno distribuiti gadget per i più piccoli.

“Carnevale 2019 – dicono le associazioni di volontariato che hanno organizzato l’evento - vuole essere un invito alla leggerezza perché "LI PINSERI DI LA TESTA LASSALI STARI PICCHÌ È FESTA!”

Il “Comitato carnevale”, che ha organizzato la 4 giorni di sfilate e intrattenimenti, è formato da diverse Associazioni di Volontariato, con il Patrocinio del Comune di Mazara, per offrire alla cittadinanza momenti di aggregazione, allegria e spensieratezza propri dell’atmosfera carnevalesca.

Le sfilate e gli spettacoli di intrattenimento serale si ripeteranno anche domenica 3 e martedì 5 Marzo, sempre con raduno alle 16,00 e per il medesimo percorso.

Mazara del Vallo, 01 Marzo 2019