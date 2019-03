Inserita in Cronaca il 01/03/2019 da Direttore Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili Città di Mazara del Vallo “M’ILLUMINO DI MENO” Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili



Il Comune di Mazara del Vallo aderisce a “M’Illumino di Meno”, la campagna di sensibilizzazione per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili ideata da Radio Rai2 e promossa, per la nostra Città, dal Lions Club ‘Fata Morgana’ di Mazara del Vallo.

Venerdì 1 Marzo 2019, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 l’Amministrazione Comunale ha previsto lo spegnimento l’Arco Normanno, quale monumento simbolo cittadino che sarà spento nelle ore previste dall’iniziativa.

‘M´illumino di Meno’ è un’iniziativa nata dalla storica trasmissione di Radio Rai 2, Caterpillar, per chiedere, inizialmente ai propri ascoltatori, di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili.

“L´imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare ‘il fine vita’ delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell´acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas. Dall´inizio di M´illumino di Meno, in 15 anni, il mondo è cambiato”.