Inserita in Economia il 28/02/2019 da Direttore ALCAMO: SI STANNO SVOLGENDO I COLLOQUI PER LA MOBILITA’ DI 8 FIGURE TRA FUNZIONARI E TECNICI Sono in corso di svolgimento, presso il Comune di Alcamo, i colloqui per assumere 8 figure professionali, funzionari e tecnici, provenienti dalle procedure di mobilità.

A darne notizia, l’assessore al Personale Fabio Butera che dichiara “siamo soddisfatti, entro un mese sarà possibile avere nell’organico della nostra Amministrazione altre 8 unità lavorative, nello specifico: 3 amministrativi, 2 contabili, un informatico e 2 tecnici. Il personale già assunto a tempo indeterminato in altri Enti Locali, che ha fatto richiesta di poter lavorare nel nostro Comune, consentirà – continua Butera - di implementare alcuni importanti servizi e di avere una macchina amministrativa più operativa e sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini”.