Inserita in Cronaca il 28/02/2019 da Direttore CARNEVALE DI SCIACCA 2019. INIZIATIVA SOCIALE ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE DI SCIACCA Si è svolta ieri pomeriggio presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca una bella iniziativa sociale legata al Carnevale di Sciacca 2019, studiata dalla Futuris srls, società organizzatrice della manifestazione, e dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Sciacca, e realizzata in collaborazione con l’associazione Crescere Insieme Onlus di Sciacca, il Centro Diurno Alzheimer ed i volontari dell’Avulss.

Alcuni dei ballerini dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso ed il gruppo “Burgisi Special” dell’associazione Crescere Insieme, si sono esibiti ieri pomeriggio all’interno della struttura ospedaliera, regalando sorrisi e trasmettendo l’allegria del Carnevale di Sciacca. Un pomeriggio all’insegna del buonumore che ha permesso ai pazienti del nosocomio saccense di vivere con spensieratezza qualche ora grazie alle musiche, i colori ed i balli del Carnevale di Sciacca.

Le iniziative a sfondo sociale del Carnevale di Sciacca 2019 proseguiranno per tutta la giornata odierna: stamani una rappresentanza dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso farà tappa all’interno di alcune scuole della città, mentre oggi pomeriggio, alle ore 17.00, nella suggestiva cornice della Chiazza (Via G. Licata), si svolgerà la manifestazione “Carnevale per tutti”, un’iniziativa di inclusione sociale che vedrà protagoniste la Casa di cura del Giglio, il centro Alzheimer e le associazioni di volontariato impegnate nell’inclusione sociale. Seguirà l’esibizione dei gruppi dei carri allegorici in concorso.

Alle ore 21.00 si accenderanno invece i riflettori sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. Come da tradizione, ad esibirsi saranno i gruppi mascherati appartenenti ai carri allegorici in concorso che daranno il via ufficiale agli spettacoli sul palcoscenico della manifestazione.