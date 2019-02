Inserita in Cronaca il 28/02/2019 da Direttore Rifiuti, domani a Palermo i sindaci siciliani incontrano i tecnici dei consorzi del riciclo Domani mattina, dalle 9,30, nell’auditorium dell’assessorato regionale al Territorio e ambiente in via Ugo La Malfa a Palermo, si terrà un incontro tra tutti i sindaci siciliani e i consorzi della filiera del riciclo per discutere in maniera operativa delle misure da adottare per potenziare la raccolta differenziata. L’evento, promosso dall’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, consentirà agli amministratori locali di confrontarsi direttamente coi tecnici del consorzio degli imballaggi e delle varie filiere di carta, plastica, vetro, alluminio, legno, per trovare soluzioni concrete alle difficoltà di gestione e per migliorare ulteriormente il servizio reso ai cittadini, incrementando la qualità del rifiuto e gli introiti garantiti dal riciclo.