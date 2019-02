Inserita in Cronaca il 28/02/2019 da Direttore Paceco, parte domani il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti Sarà avviato domani, 1° marzo, il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale di Paceco, secondo il calendario che è stato fornito nei giorni scorsi con la distribuzione dei kit di contenitori.

Il servizio porta a porta, curato da Agesp Econord come in altri comuni dell’agro ericino, rientra in un piano che comprende anche lo spazzamento delle strade e gli interventi di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione, sulla base di un contratto sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Paceco.

“C’è la necessità di aumentare la percentuale della differenziata, che è intorno al 50 per cento – afferma il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella – e puntiamo ad arrivare al 65 per cento, per entrare in un ambito virtuoso che consentirà di accedere anche a finanziamenti”.

Per prevenire eventuali azioni incivili o smaltimenti irregolari di rifiuti, il primo cittadino avverte: “Tolleranza zero nei confronti dei trasgressori: è stato potenziato il servizio di controllo da parte della Polizia municipale ed è aumentato il numero delle telecamere posizionate per la videosorveglianza, che permetteranno di individuare gli autori di abbandoni illeciti di rifiuti; inoltre, verranno eseguiti servizi di guardie ambientali per il controllo del territorio”.

“Sono previste sanzioni che vanno da 25 a 50 euro per chi non rispetta la raccolta differenziata – sottolinea il comandante della Polizia municipale, Giuseppe D’Alessandro – e da 300 a 600 euro per chi abbandona i sacchetti di immondizia indiscriminatamente, ferma restando anche la segnalazione all’autorità giudiziaria nei casi di abbandono di rifiuti pericolosi”.