CARNEVALE AL MUSEO PEPOLI Domenica 3 Marzo p.v., alle ore 10,30, in occasione delle festività del Carnevale, presso il Museo Regionale "Agostino Pepoli" di Trapani, avrà luogo l'iniziativa dal titolo "Gran ricevimento al museo Pepoli", cui potranno prendere parte bambini dai quattro anni in su, con abiti ispirati a personaggi della storia, della letteratura, dell'arte, della mitologia, delle fiabe.

L’evento, promosso dall’Associazione Amici del Museo Pepoli, si prefigge di accostare al Museo il pubblico infantile e le famiglie privilegiando un approccio ludico all’opera d’arte; si prevede una visita teatralizzata alle collezioni, intervallata da giochi interattivi, ed un successivo momento di danza.