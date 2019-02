Inserita in Cronaca il 28/02/2019 da Direttore Marsala - I 7 Venerdì in onore di Maria Santissima Addolorata Domani 1° marzo 2019, prenderanno il via, a Marsala, i “7 Venerdì in onore di Maria Santissima Addolorata”. Nel Santuario che sorge in pieno centro storico i fedeli, che sono tantissimi, potranno partecipare alla Celebrazione Eucaristica, alla via Crucis e assistere alla Catechesi. Il programma, predisposto dal rettore Padre Mariano Narciso, prevede per domani e per ogni Venerdì di Quaresima alle ore 9 la Santa Messa, alle 9,30 la recita del Santo Rosario, alle ore 10,00 la Santa Messa con riflessione a cura di Don Daniele Donato, mariologo e vice parroco della Chiesa Madre, e nel pomeriggio, alle ore 17,30 la via Crucis e alle 18,30 la catechesi che quest’anno sarà tenuta dall’Arciprete e vicario foraneo di Marsala, Don Marco Renda, peraltro eccelso teologo e biblista. Durante il periodo quaresimale che precede la Pasqua del Confrate (12 aprile) e la Processione del Cristo Morto e della Madonna Addolorata (Venerdì Santo – 19 aprile) le Comunità o i gruppi parrocchiali possono organizzare, sia di giorno che dopo cena, dei pellegrinaggi penitenziali.

Lì 28 febbraio 2018.

Locandina