IL SEGRETARIO GENERALE ALFONSO FARRUGGIA: “BASTA GETTARE DISCREDITO SUI LAVORATORI, VOGLIAMO INFORMARE LA CITTADINANZA”



28 febbraio 2019

Questione salariale, carichi di lavoro, tutela della professionalità, benessere organizzativo, salute e sicurezza negli uffici : sono le istanze che la Uil Pubblica Amministrazione Sicilia porterà in piazza domani, venerdì 1 marzo a Palermo, in occasione della manifestazione sindacale che vedrà la partecipazione dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate provenienti da tutte le province dell’isola.

L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 11:00 in piazza Politeama, a conclusione di una lunga serie di assemblee tenutesi dall’inizio dell’anno in tutto il territorio regionale, con il duplice obiettivo di ascoltare i disagi dei lavoratori e sensibilizzarli sui rischi dello stress lavoro correlato, un fenomeno che la UILPA, in Sicilia come nel resto d’Italia, è impegnata a contrastare attraverso una campagna informativa capillare.

Assisi sindacali che hanno registrato un forte coinvolgimento dei lavoratori, come testimonia la chiusura degli uffici nei giorni dedicati.

“Scendiamo in piazza – spiega il segretario generale della UILPA Sicilia Alfonso Farruggia – per chiedere a viva voce, ancora una volta, l’attivazione di un confronto con i vertici dell’Agenzia, più volte sollecitati a dare risposte ai lavoratori che, da tempo, sono sottoposti a forti disagi determinati dal blocco del turnover, senza dimenticare l’innalzamento dell’età media dei dipendenti, che si aggira ormai a 58 anni”.

Una situazione che, secondo le previsioni, è destinata a peggiorare a partire dal 1 agosto prossimo, con l’entrata in pensione per coloro che beneficeranno della quota cento.

“La manifestazione – prosegue l’esponente sindacale – costituirà altresì un momento di sintesi e definizione di proposte mirate al benessere dei lavoratori da trasferire ai tavoli di contrattazione, sia a livello regionale che nazionale”.

“Ciò che serve – chiarisce il segretario - è un cambiamento di prospettiva nelle relazioni tra il sindacato e la dirigenza, un tema sul quale ci siamo spesi e al quale abbiamo dedicato anche momenti importanti di confronto pubblico”.

Prevista, tra gli altri, la presenza di Nicola Turco e Renato Cavallaro, rispettivamente segretario generale della UILPA nazionale e coordinatore nazionale UILPA Entrate e di Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia.

Il sindacato, inoltre, vuole fare chiarezza tra i cittadini in merito al ruolo della pubblica amministrazione “le cui inefficienze – precisa Farruggia – non sono certo addebitabili ai dipendenti che, semmai, andrebbero valorizzati per la loro dedizione e il loro impegno: è ora di ribaltare certi luoghi comuni privi di fondamento alimentati da attacchi mediatici palesemente strumentali”.

A tal proposito, il sindacato effettuerà in piazza Politeama anche un’azione di volantinaggio rivolta alla collettività.