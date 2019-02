Inserita in Sport il 27/02/2019 da Direttore Si infiamma il Campionato Regionale Karting Alto agonismo e caccia aperta alla serie promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia ed organizzata da Karting Sicilia. Dopo la seconda prova stagionale parecchi gli ex equo, lotte punto a punto per la leadership, mentre qualcuno ha preso il largo.



Se la gara di Melilli aveva dato le prime indicazioni rispetto al campionato appena cominciato, quella disputata a Minoa all’ombra del mandorlo in fiore, ha subito rimescolato le carte, riservando molte sorprese. Non esente da queste è stata la classe 60 Entry Level, in cui il leader nisseno Cristian Blandino è “rimasto al palo”, non avendo potuto partecipare alla finale a causa di una squalifica. Ne hanno approfittato il modicano Angelo Bruno Blanco e il marsalese Marco Puma, che adesso lo sopravanzano rispettivamente con 30 e 27 punti.

Nella 60 Mini Kart, sfruttando il trend iniziale, Kevin Bonfiglio, mini driver di Aci Sant’Antonio, con 40 punti ha fatto il vuoto alle sue spalle. Aurora Mistretta, “la damina volante” di Alcamo, con due terzi posti a 26 punti guida il plotone degli inseguitori.

Nella 125 Kz2 Nazionale, con due secondi posti, Luigi Fazzino, pilota di Melilli, è balzato in testa alla classifica, sopravanzando i vincitori delle due gare fin qui disputate Lorenzo Scatà e Angelo Lombardo.

Nella classe 125 Kz, fra gli Under, ex equo con 30 punti Giuseppe Birriolo, Giuseppe Iacono e Adriano Di Leo, quest’ultimo giovane pilota di Misilmeri, che a causa di una partenza anticipata e conseguente penalizzazione, ha purtroppo perso la probabile vittoria; fra gli Over il catanese Alfio Messina, sia pure con soli due punti di vantaggio, mantiene la testa della graduatoria, ma vede avvicinarsi a 28 punti Enrico D’Elia, vincitore a Eraclea e a 26 punti Marcello Maragliano, che con due quarti posti fa della costanza un arma vincente per rimanere attaccato al treno dei primi.

Nelle 125 Club, fra gli Under, continua inarrestabile la marcia del team Ibleo, che vede lo “Scalatore” Samuele Cassibba con 32 punti primeggiare davanti a Alan Cilia con 30 punti.

Boris Cutaia e Alessandro Sugameli, provenienti rispettivamente da San Cataldo (CL) e Marausa (TP), sono anche loro appaiati con 35 punti in vetta alla graduatoria delle 125 TAG, avendo ottenuto entrambi un primo e un secondo posto.

Stefano D’Angelo, pilota di Alcamo, col doppio successo guida, con 40 punti la classifica delle 125 x30 junior, dove è presente l’altra quota rosa, la palermitana di Termini Imerese Barbara Battaglia, per niente in soggezione di fronte ai contendenti maschi. Nella 125 rock è adesso primo l’alfiere di Regalbuto (AG) Giacomo Pellegrino.

La 125 Rock Shifter è comandata da un altro trio, composto dal siracusano di Priolo Alessandro Greco, dall’altro siracusano Giuseppe Nicolosi e dal catanese Giuseppe Duello, confermando l’equilibrio che regna nella maggior parte delle categorie.

Alla luce infatti dei risultati conseguiti nelle prime due gare, si può immaginare un prosieguo del campionato sempre più entusiasmante, che fino alla fine potrà rivelare sorprese, in considerazione del doppio punteggio applicato all’ultima prova e della possibilità di scartare i due peggiori piazzamenti. La prossima tappa del campionato Aci Sport Kating Sicilia è prevista in provincia di Ragusa, a Ispica, il 16 e 17 Marzo.