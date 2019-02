Inserita in Economia il 27/02/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Depuratore. Approvazione progetto mitigazione rischio Depuratore: approvato il progetto di completamento della mitigazione del rischio di caduta massi.

Il sindaco: «Al via i lavori per la realizzazione della barriera. Il completamento delle opere di mitigazione del rischio possibile grazie alla predisposizione veloce del progetto. Fiduciosi che la città possa finalmente depurare le acque reflue »



Sì della Soprintendenza, Genio civile, Asp, ispettorato delle Foreste, assessorato Agricoltura e Arta al progetto esecutivo per gli interventi di completamento delle opere di mitigazione del rischio di caduta massi del nuovo depuratore: pareri favorevoli degli Enti nella conferenza di servizio convocata negli uffici comunali Urbanistica dal responsabile del procedimento, l’ingegnere Angelo Mistretta.

«Adesso si procederà con i lavori di realizzazione della barriera necessaria per la protezione del nuovo depuratore -spiega il sindaco Nicola Rizzo-. Come ho più volte fatto presente, i lavori per la riduzione del rischio idrogeologico non sono stati eseguiti in maniera tale da coprire l´intera area a rischio geomorfologico dove sarà realizzato il depuratore. Per completare le opere ed accelerare l’iter per il depuratore abbiamo quindi anticipato, con approvazione unanime del consiglio comunale, 30 mila euro all´ente finanziatore e predisposto il progetto esecutivo velocemente così da non perdere altro prezioso tempo. Riteniamo che l’accelerazione che stiamo imprimendo anche a questa atavica incompiuta della nostra città qual è il depuratore, possa portare a risultati concreti poiché monitoriamo il percorso fin dall´insediamento con un continuo confronto con gli enti interessati, incontrando l´assessore Pierobon e lo staff del commissario Rolle per chiedere un’accelerazione -conclude il sindaco Nicola Rizzo-. Grazie ad impegno, concretezza e confronto, l’iter prosegue e siamo fiduciosi che la nostra città possa finalmente avere un impianto idoneo per depurare le sue acque reflue».