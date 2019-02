Inserita in Salute il 27/02/2019 da Direttore AVIS MARSALA. LE DATE DELLA RACCOLTA SANGUE A MARZO Quattro domeniche e tre giovedì. Saranno in totale sette le giornate del prossimo mese di Marzo in cui l´Avis di Marsala effettuerà la raccolta sangue. In particolare, il Consiglio direttivo presieduto da Isabella Galfano - con la collaborazione del personale medico e infermieristico coordinato dal dr. Nunzio Ragona - ha fissato le seguenti date per le donazioni: Domenica 3, 10, 17 e 24; Giovedì 7, 14 e 28. Nelle suddette giornate, la sede Avis di via Bruzzesi accoglierà i donatori dalle ore 8 alle ore 12. E´ possibile prenotarsi online, collegandosi all´indirizzo https://avis-comunale-marsala.reservio.com/.

Intanto domani, Giovedì 28, ultima giornata di Febbraio per la raccolta sangue.