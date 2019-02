Inserita in Cronaca il 27/02/2019 da Direttore Trapani - firmato il protocollo ´Intesa per la legalità finalizzata alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell´attività urbanistico-edilizia´. In data odierna, presieduta dal Prefetto di Trapani. dott. Darco Pellos si è tenuta una Riunione del Comitato Provinciale dell´Ordine e della Sicurezza Pubblica alla quale hanno partecipato il Procuratore della Repubblica di Marsala. dott. Vincenzo Pantaleo, i vertici delle Forze di Polizia e i Componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano. dott. Salvatore Caccamo e dott.ssa Maria Concetta Musca, per la sottoscrizione dell’ “Intesa per la legalità finalizzata alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell´attività urbanistico - edilizia”.

La sottoscrizione del documento è finalizzata alla realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore urbanistico — edilizio che si è ritenuto che possa essere meglio perseguito mediante l´approvazione di uno specifico accordo di legalità. teso ad estendere le cautele antimafia all´attività in argomento ed all´intera filiera dei richiedenti i titoli abilitativi.

In particolare il Comune di Castelvetrano. ai sensi dell´art. 100 del Decreto Legislativo n. 159/2011, si impegna a richiedere alla Prefettura. nei cinque anni successivi allo scioglimento. le informazioni antimafia nell’ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi.

Trapani 27 febbraio 2019